QATAR 2022 : « Al Rihla », le ballon officiel de présenté

Adidas a dévoilé « Al Rihla », le ballon officiel du Mondial. «Al Rihla», qui signifie «voyage» en arabe, est présenté comme le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du monde.



D'après Le Quotidien qui donne l'information, le ballon, fait évidemment de cuir, peut supporter des vitesses élevées. "Al Rihla" est aussi présenté à deux jours du tirage de la Coupe du monde 2022.

«Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l’air extrêmement importantes", a expliqué Franziska Löffelmann, directrice Conception-Football Graphics & Hardwear d’Adidas.



"Le ballon officiel du Mondial tire son inspiration de la culture, de l’architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar. Le dynamisme et la vivacité des couleurs sur fond perlé sont à l’image du pays hôte de la Coupe du monde et de la vitesse croissante du football», peut-on lire dans le communiqué.