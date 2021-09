Putsch en Guinée : Arrêté en peignoir, Alpha Condé avait 20 milliards dans ses coffres

Confidentiel Afrique repris par Rewmi Quotidien rejoue le film de l’arrestation d’Alpha Condé.



Les putschistes dirigés par Mamadi Doumbouya ont trouvé l'ex-président de la République dans son peignoir dans ses appartements privés.



Le Colonel Mamadi Doumbouya, après avoir immobilisé sa garde rapprochée et son staff, dont son Directeur du protocole qui attendait dans un salon attenant, s’est dirigé chez le Président Alpha Condé pour le capturer.



D'après le journal, le Groupement des forces spéciales (GFS) lui a ensuite demandé poliment de mettre ses habits et de les suivre.



Lors de son arrestation, il avait dans ses coffres 30 millions d’euros, soit près de 20 milliards Fcfa, dans une chambre en banque à roulette.



Le Président Alpha Condé a refusé de parler à la junte, malgré leur insistance de lui tirer quelques mots de la bouche.



Après l’avoir acheminé au Camp Makombo, l’ancien chef de l’État est reclus depuis dimanche après-midi dans une villa en face d’un palace d’enseigne étrangère.



Tibou Kamara, le nègre d’Alpha Condé, a été arrêté à la frontière guinéo-sierra léonaise avec une mallette de 600 000 euros.Confidentiel Afrique repris par Rewmi Quotidien rejoue le film de l’arrestation d’Alpha Condé.



