Propos injurieux: Macky SALL blâme Donald TRUMP

Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l'Afrique - L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous



Le président de la République a condamné dans un message posté sur Twitter les propos tenus par Donald Trump à l'encontre des pays africains et d'Haïti.



Macky Sall s'est dit "choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l'Afrique". Le chef de l'Etat n'a pas apprécié le dérapage verbal de son homologue américain, qu' "il rejette vigoureusement".



Macky Sall met en garde et avertit : "L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous".

