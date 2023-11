Projet gazier : Kosmos Energy prend le contrôle de Yakaar-Teranga à hauteur 90 %

Kosmos Energy a annoncé hier avoir pris le contrôle de Yaakar-Teranga, suite au retrait de BP. La société basée aux États-Unis détient désormais 90 % du projet et en a pris la relève en tant qu’opérateur, sous réserve de l’approbation du gouvernement. L’entreprise espère développer le gisement pour répondre à la demande locale en plus d’exporter du GNL. Le champ contient environ 25 000 milliards de pieds cubes de gaz. Le plan de développement prévoit une production de gaz de 550 millions de pieds cubes par jour.



Suite au retrait de BP du secteur, Kosmos Energy détient désormais 90 % le contrôledu projet gazierYaakar-Teranga et en a pris la relève en tant qu’opérateur, sous réserve de l’approbation du gouvernement. Dans un communiqué, la société souligne que Yakaar-Teranga est l’une des plus grandes découvertes de gaz de ces dernières années et contient environ 25 000 milliards de pieds cubes de gaz. Kosmos ajoute avoir travaillé en étroite collaboration avec Petrosen et le gouvernement du Sénégal sur un concept de développement innovant qui donne la priorité au gaz compétitif sur le marché intérieur en croissance rapide. Cela est combiné à une installation offshore de gaz naturel liquéfié (Gnl) ciblant les exportations vers les marchés internationaux. « Notre objectif est que Petrosen participe en tant que partenaire égal à l’ensemble de la chaîne de valeur avec un plus grand intérêt professionnel. Kosmos et Petrosen prévoient d’évaluer des stratégies de partenariat potentielles dans le but de créer un partenariat aligné possédant l’expertise nécessaire en amont et dans le secteur intermédiaire, associé à un accès à un financement rentable et à une exposition aux marchés finaux », note le communiqué. Le concept envisagé est un développement offshore produisant environ 550 millions de pieds cubes standard de gaz par jour avec du gaz domestique transporté par pipeline jusqu’à la côte et des volumes d’exportation liquéfiés sur un navire flottant de Gnl. « Ce concept est actuellement optimisé pour répondre au mieux aux exigences nationales et internationales, après quoi le projet passera à la conception et à l’ingénierie frontales (Feed) ». Le Président-directeur général de Kosmos Energy, Andrew Inglis a déclaré que « l’augmentation de leur participation et la prise en charge de l’exploitation de Yakaar-Teranga constituent une opportunité majeure de création de valeur. « Yakaar-Teranga est l’un des joyaux de la couronne du secteur énergétique sénégalais en pleine croissance et ce partenariat aligné permet à Kosmos et à Petrosen d’accélérer le développement d’un projet gazier compétitif en termes de coûts, soutenant l’objectif du Sénégal de fournir un accès universel et fiable à une énergie à faible coût ». D’apres le directeur général de Petrosen Thierno Seydou Ly, « avec ce partenariat simplifié et aligné, la société nationale est impatiente de faire avancer le projet et d’accroître l’expertise de Petrosen grâce au transfert de connaissances et de compétences, et d’apporter des avantages économiques, sociaux et environnementaux à la population du Sénégal ». Le projet devrait également permettre de réduire les émissions en remplaçant le fioul lourd dans le mix énergétique du pays. En outre, le projet devrait permettre d’exporter des volumes de GNL vers les marchés mondiaux, faisant ainsi du Sénégal un fournisseur d’énergie important et fiable pour le monde entier.