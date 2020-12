Projet de loi dans le circuit : vers la réhabilitation de Karim et Khalifa

Selon le quotidien de walfadjri, L’ex maire de Dakar, khalifa Sall et Karim wade peuvent croiser les doigts et souhaiter que ce qui est en train de se concocter en leur faveur se réalise.



Hier, lors du vote du budget du ministre de la justice, des députés ont révélé qu’un projet de loi qui tend à l’Amnestie des crimes financiers et économiques est dans le circuit. Lequel projet de loi viserait à effacer les condamnations de Karim Wade et Khalifa Sall et les rendrait à nouveau éligibles.