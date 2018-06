Politique

Projet de Loi révisant le Code électoral: Déthie Fall récuse Aly Ngouille Ndiaye

Le député de Rewmi, Déthié Diouf a récusé le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye lors de la plénière pour l’examen du projet de loi n°21/2018 portant révision du Code électoral. « Nous le disons haut et fort nous ne voulons d’un ministre de l’Intérieur partisan pour l’organisation des élections présidentielles.



Il a rappelé qu’en 2011, c’était le Président Macky Sall a été le premier à monter au créneau pour fustiger la désignation de Cheikh Guèye pour l’organisation des élections.



Pour le projet de loi, le voter c’est mettre à la disposition du président Macky Sall près 800 000 électeurs qu’il peut manipuler à sa guise. C’est pourquoi, il persiste et signe que « c’est une loi anticonstitutionnelle et dangereuse ».

AAD Senxibar

