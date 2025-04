Projet GTA : Le Sénégal devient producteur de gaz, le chargement de la première cargaison achevé

Après le pétrole, le Sénégal est en passe de devenir officiellement un pays producteur de gaz. Dans un communiqué, la compagnie British Petroleum (BP) annonce avoir effectué le chargement de la première cargaison de gaz naturel liquéfié provenant du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA) que le Sénégal partage avec la Mauritanie.

Cette première cargaison a été transférée à un transporteur à partir du navire flottant de gaz naturel liquéfié (FLNG) du projet situé à 10 km au large des côtes saint-louisiennes et mauritaniennes où le gaz naturel avait été refroidi par cryogénie, liquéfié et stocké. C'est la première cargaison des 10 prévues d'ici la fin de 2027.

« Cette première cargaison en provenance de la Mauritanie et du Sénégal marque un nouvel approvisionnement significatif pour les marchés énergétiques mondiaux. Le démarrage des exportations de la phase 1 de GTA est une étape importante pour BP et ses activités pétrolières et gazières, alors que nous célébrons la création d'un nouveau pôle de production au sein de notre portefeuille mondial. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail de l'ensemble des équipes projet et opérations. Félicitations à tous ceux qui ont permis de franchir cette étape majeure en toute sécurité ! Je tiens également à remercier les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ainsi que nos partenaires, Kosmos Energy, Petrosen et SMH, pour leur appui en continu ainsi que leur collaboration », a déclaré Gordon Birrell, vice-président exécutif chargé de la production et des opérations de BP sur le projet GTA.