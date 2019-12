Projet Agropole Sud : la BID contribue pour 18 milliards FCFA

pour réalisation du projet de Zone de Transformation Agro-Industrielle du sud ou Agropole Sud. Un accord a été signé, ce mardi 24 décembre à Djeddah en Arabie Saoudite, entre le Président de l’institution financière, le Dr Bandar Hajjar, et Monsieur Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération.Selon un communiqué de son département transmis à Seneweb à ce sujet, le projet sera mis en œuvre sur 5 ans pour un montant global de 80 290 000 euros, environ 52,66 milliards Cfa.Le texte précise qu’outre la BID, la Banque Africaine de Développement (BAD) et le gouvernement du Sénégal vont contribuer, pour respectivement 43 100 000 euros et 9 340 000 euros.Revenant sur les objectifs du projet Agropole Sud, le communiqué du MEPC informe qu’il s’agira de « favoriser la création de chaînes de valeurs agricoles dans la région naturelle de Casamance (Ziguinchor, Sédhiou et Kolda) ».De façon plus spécifique, ce sera de « contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population grâce à la création de valeur ajoutée », en renforçant« les capacités des acteurs pour augmenter durablement la productivité agricole et améliorer l'accès aux marchés, aux connaissances, aux intrants et aux services »et créant « des conditions favorables à l'investissement privé dans la transformation des produits agricoles ainsi que la fourniture d'intrants et de services ».