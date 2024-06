Production du 1er baril de pétrole sénégalais : Ce que promet le Pr Diomaye

Ce mardi, le Sénégal est officiellement entré dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole. Le président Bassirou Diomaye Faye a donné des assurances sur la question.



C’est la première réaction de la présidence, suite à l’annonce de la production du premier baril de pétrole sénégalais. Ce mardi, Woodside, l’opérateur du champ pétrolier Sangomar, a annoncé qu’il a produit le «first-oil» du gisement. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui accueillait, ce mardi, les élèves de l’école Keur Mame Diarra de Pikine Aynoumadi 3, s’est exprimé sur la question.



«Dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz aux larges des côtes sénégalaises, le Chef de l'Etat leur a exprimé tout son engagement à sauvegarder les intérêts intergénérationnels et à une gestion transparente et équitable des richesses provenant des ressources naturelles», lit-on dans le post de la présidence de la République.



Situé à environ 100 km au large de Dakar, Sangomar est le premier projet pétrolier offshore du Sénégal. Le projet va produire, environ 100 000 barils par jour. Le projet est dans sa phase 1 de développement, qui coûte entre 4,9 et 5,2 milliards de dollars selon Woodside.