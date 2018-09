Production de faux extraits de naissance : Deux officiers d’état civil incarcérés à Thiès

Selon nos sources, les extraits en question sont consécutifs à de faux jugements datés de l’année 2010. Et le premier concerne un fils adoptif et ledit jugement a fait du père adoptif, le père inscrit sur l’acte. Et avec ce sésame, il avait pu décrocher une carte d’identité nationale et un passeport et il était souvent établi en Mauritanie. Mais c’est au moment du renouvellement du passeport, que le pot aux roses a été découvert. Les vérifications faites au niveau de l’état civil ont révélé qu’il s’agissait d’un faux extrait de naissance, établi par Abdoulaye Sène, Officier d’état civil. L’enquête permettra également de dénicher d’autres cas dont celui d’une fille qui était venue déposer ses papiers pour obtenir une carte d’identité nationale. Finalement les deux Officiers d’état civil Abdoulaye Sène et Gora Diop ont été déférés au parquet et sont pensionnaires de la MAC de Thiès depuis le 2 août dernier… DakarActu