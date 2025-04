Procureur Ibrahima Ndoye : 27 personnes déférées et plus de 258 millions F CFA recouvrés en deux jours…

Face à la presse ce jeudi, pour éclairer la lanterne des Sénégalais sur l’état d’avancement des enquêtes, dans le cadre des Fonds Covid, le procureur de la République, Ibrahima Ndoye, a informé que 27 personnes ont été déférées au parquet de Dakar, dont certaines ont proposé de leur propre gré de consigner. À ce titre, il a indiqué qu’un montant de 258 448 253 F CFA a été recouvré.



La Division des investigations criminelles (DIC), entre hier et aujourd’hui, a conduit 27 personnes devant le parquet de Dakar, sur instruction du procureur de la République. La plupart d’entre elles ont proposé de consigner, et les magistrats instructeurs ont accédé à leur demande. Ainsi, entre hier et aujourd’hui, la somme de 258 448 253 F CFA a pu être recouvrée, a-t-il déclaré.