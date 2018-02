Senxibar

Procès de la caisse d’avance de la ville de Dakar: Des propos aigre-doux entre le procureur et Khalifa

Ce mercredi, 7 février 2018, coïncide au 10e jour du procès de la caisse d’avance de la Mairie de Dakar rapporte IGFM.



Selon le site du groupe futurs médias,

Khalifa Sall est appelé à la barre cette fois-ci pour être interrogé par le procureur de la république. Mais, les choses n’ont pas bien fonctionné. Les premières empoignades de la journée sont intervenues.



Sur le feu roulant des questions du procureur, Khalifa Sall a répondu, répété, et a finalement lancé au procureur : «j’ai répondu, quel est votre problème ?»



Le procureur ne s’est pas laissé abattre et réplique : «je n’ai pas de problème. Celui qui a un problème, c’est celui qui a détourné de l’argent destiné à la population».



Des propos qui ont fait sursauté certains avocats de la défense de leur sièges, notamment l’avocat malien.



Il s’est offusqué à la barre du fait que le procureur affirma que « c’est Khalifa Sall qui est celui qui a détourné de l’argent».



Des échanges houleux entre le procureur et l’avocat malien ont attiré l’attention de la cour et de l’assistance. Le juge Malick Lamotte est intervenu pour faire calmer les deux juristes.



«Je n’ai pas demandé que le procureur soit passé par moi. Je vous retire la question tous les deux. Mais calmez-vous depuis le début je ne vous ai pas vu vous comporter ainsi».



L’avocat malien dira au procureur «je suis juriste comme vous». Les interrogatoires se poursuivent et le tour revient à la partie civile, c’est-à-dire aux avocats de l’Etat et à l’agent judiciaire de l’Etat de poser des questions aux prévenus.

