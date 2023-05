Procès Sonko-Adji Sarr : pourquoi le juge a été changé

L’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr a été renvoyée en audience spéciale au mardi 23 mai prochain. Libération avait révélé que celle-ci ne sera pas présidée par Hippolite Ndèye, qui a ouvert le procès mardi dernier avant de prononcer son renvoi. Il sera remplacé par Moustapha Fall, président du tribunal de grande instance de Dakar.



Source A a confirmé l’information dans son édition de ce vendredi avant d’avancer la raison de ce changement. Le journal laisse entendre que le juge Ndèye s’est retiré pour ménager les susceptibilités en ce sens qu’il est le frère de la ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, et maire de la commune de Niaguis, Victorine Anquediche Ndèye.



Source A s’est empressé de préciser que Hippolite Ndèye n’a pas été récusé par la défense. Il aurait cédé sa place de son propre chef.



Pas de changement au ministère public. Le procureur Abdou Karim Diop officiera lors du procès Sonko-Adji Sarr.