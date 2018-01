Procès Khalifa Sall : Me El Hadji Diouf exclu

C’est aussi après sa plaidoirie que le juge Malick Lamotte a signifié à Me El Hadji Diouf qui s’est constitué partie civile de la Mairie de Dakar et trois autres de ses collègues qu’il ne pourra plus faire partie du procès.



«Me El Hadji DIOUF vous êtes partie civile et à ce titre, vous ne pouvez pas défendre une nullité. Je suis dans l’obligation de vous dire que vous ne pouvez plus plaider dans ce procès, car vous avez invoqué l’article 372 du code de procédure pénale en violation du règlement intérieur de l’assemblée nationale qui dispose «le tribunal saisi de l’action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n’en dispose autrement, ou que le prévenu n’excipe d’un droit réel immobilier».



selon les textes, de l’Assemblée nationale, « un députe fut-il avocat ne peut pas plaider contre l’Etat du Sénégal, il lui faut trois ans après son départ de l’hémicycle ».



Me El Hadji Diouf frapper pas cette mesure ne compte pas se laisser faire. Il a promis d’apporter une réplique à cet état de fait, à la reprise, c’est-à-dire à 12 heures 20 minutes, après 15 minutes de pause.