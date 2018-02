Echos du tribunal

Procès Khalifa Sall : Le jugement sera rendu le 30 mars prochain

C'est le début de la fin pour Khalifa Sall. Le président du tribunal correctionnel de Dakar a bouclé les débats d'audience pour fixer la date de son délibéré. Dans un système avec un juge et deux assesseurs, Malick Lamotte, Maguette Diop et Amath Sy seront les trois magistrats qui délivreront un jugement susceptible d'appel à une date ultérieure : le 30 mars 2018.



Jugé depuis 21 jours pour détournement de deniers publics, le premier magistrat de la Ville est retourné à la barre ce vendredi pour écouter les dernières plaidoiries et répliques du procureur de la République. Cette dernière ligne droite dans le procès du Maire de Dakar a été marquée par l'intervention des avocats de la défense, qui ont pris la parole en dernier, pour boucler la phase des plaidoiries.



Bien avant cela, le juge Lamotte a potassé sur des milliers de pages de dossier. Le parquet, les parties civiles et la défense ont remis leurs conclusions écrites au tribunal, qui rendra son verdict d'ici cinq semaines.



En attendant, le ministère public demande qu'une peine de 7 ans au minimum soit prononcée contre les sieurs Khalifa Sall et Mbaye Touré, avant de réclamer une amende de 5 milliards 490 millions de francs CFA. Pour sa part, l'Etat sollicite une réparation, c'est-à-dire 1 milliard 830 millions de francs Cfa pour le préjudice matériel et sur le plan moral, la somme de 5 milliards. Au total, la partie civile veut recouvrer la somme de 6 milliards 830 millions. Elle réclame la confiscation des biens de Khalifa Sall et Cie...

