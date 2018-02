Senxibar

Procès Khalifa SALL: Réquisitions attendues de Serigne Bass, ce vendredi

SENXIBAR- Aujourd’hui, le procès du premier magistrat de Dakar Khalifa Sall et de ses 7 collaborateurs poursuivis pour détournement présumé dans l’affaire dite de la caisse d’avance va connaitre un tournant décisif. Pour cause, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye fera ses réquisitions. Sachant déjà la hargne avec laquelle, il enfoncé Khalifa Sall, il risque de requérir une peine lourde. Et si le juge prend en compte son réquisitoire lors du verdict final, l’édile de Dakar et ses co-accusés pourraient écoper d’une peine minimale de 5 ans ferme. Sur ce, il est à noter, également, que si l’édile de la capitale et ses co-accusés sont condamnés et mis en prison cela ne resterait pas sans conséquence. Le maire de la ville de Dakar pourrait être déchu de ses droits civiques. Pour rappel, le procès de Khalifa Sall qui a débuté depuis plus de trois semaines est dans une phase cruciale avec l’ouverture des plaidoiries qui ont débuté depuis, hier, avec l’entrée en matière des avocats de l’Etat et l’Aje. Le ministère public et la Ville de Dakar suivront ...

AAD Senxibar

