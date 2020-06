Procès IAAF : Lamine Diack qualifie son fils Pape Massata de ‘’voyou”

Le procès de Lamine Diack commence à tourner en plein régime à Paris. Ce jeudi, Lamine Diack a répondu sans ambages aux questions de fond du juge. « Mon fils est un voyou » ! Ce sont en ces termes que Lamine Diack a répondu à la question du tribunal de Paris qui lui a demandé les raisons pour lesquelles Papa Massata Diack était impliqué dans le dossier des dopages alors qu’il était un simple consultant marketing. « Quand on m’a appris que mon fils était dans le dossier de corruption et de dopage, je suis tombé des nus », a répondu l’accusé.



Papa Massata Diack lui proposait de remettre des sommes d’argent à des officiels de l’IAAF pour ralentir les procédures de suspension des athlètes russes. Lamine Diack reconnait quant à lui avoir remis 50 mille euros à l’administrateur antidopage M. Gabriel Dollé parce qu’il venait de se remarier et il partait en retraite. Un autre chèque de 100 mille euros lui a été remis par l’ancien président de l’IAAF pour son solde tout compte.



D’autres officiels comme Garnier et le britannique Levis ont aussi reçu de l’argent selon le tribunal pour étouffer le dossier de dopage et être indulgents sur les sanctions et procédures. Ce qu’a réfuté Lamine Diack devant la barre arguant qu’il n’a jamais été question de ralentir les procédures. Il voulait juste échelonner les sanctions après les championnats du monde de Moscou pour garantir la santé financière de l’IAAF. Le président Diack continue à répondre avec sérénité aux vraies questions de fond.