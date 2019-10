Procédures douanières : Des avancées notoires dans la dématérialisation des formalités avec le système ORBUS

Pour éviter aux exportateurs et importateurs les tracasseries liées aux procédures douanières, la direction générale de la Douane en partenariat avec Gaïndé 2000 ont tenu ce mercredi 02 octobre, un atelier sur les avancées du projet de dématérialisation du système ORBUS, guichet unique de facilitation des formalités du commerce.







À l’en croire, « ce projet aura un rôle fondamental à jouer dans l’accompagnement des entreprises pour la conception de solutions technologiques permettant d’exporter les produits et autres services de nos PME à l’extérieur ». Poursuivant son propos, le patron des gabelous d’indiquer à ce titre que « le GIE Gaïndé 2000 a mis en place le système ORBUS, guichet unique de facilitation des formalités du commerce extérieur pour les importateurs qui se faisaient avant par présence physique, mais aujourd’hui avec l’aide du numérique, ces procédures se font avec des ordinateurs, téléphones portables etc... » Oumar Diallo de préciser qu’avec cette initiative, les déclarations de même que le paiement des droits de douane peuvent se faire sans besoin de faire le tour des postes.







Venu prendre part à cet atelier, Alla Dieng, directeur exécutif de l’Unacois/Yessal a salué la politique ambitieuse et pertinente menée par la douane sénégalaise. Selon lui, ce projet facilitera le travail des commerçants. Il exhorte ainsi ces derniers à « s’investir davantage dans la recherche et le développement pour découvrir de nouvelles solutions innovantes afin de mieux répondre aux besoins des consommateurs devenus de plus en plus exigeants ».