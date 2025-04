Procédure historique à l’Assemblée : Mansour Faye et Moustapha Diop ouvrent le bal des ministres accusés

L’Assemblée nationale du Sénégal s’apprête à lancer la procédure de mise en accusation devant la Haute Cour de justice contre deux anciens ministres : Mansour Faye et Moustapha Diop. Ces derniers sont cités dans les rapports de la Cour des comptes pour leur implication présumée dans la gestion irrégulière des 740 milliards FCFA destinés à la lutte contre la Covid-19.



Selon L’Obs, la procédure s’inscrit dans le cadre de la politique de reddition des comptes impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye. Elle débutera par la convocation du Bureau de l’Assemblée, suivie de celle de la conférence des présidents et de la commission des lois, ouvrant la voie à des sessions dès la semaine prochaine.



Les accusations portent sur des décaissements irréguliers, marchés fictifs et prestations non réalisées. Le parquet a transmis les dossiers de cinq anciens ministres à l’Assemblée, mais seuls Faye et Diop seront concernés par cette première vague. Leur audition ne pourra avoir lieu qu’après une résolution formelle de l’Assemblée, conformément à la Constitution.