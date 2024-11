Prêt du FMI au Sénégal suspendu : Un audit révèle des dettes plus élevées que prévu

Le Sénégal doit patienter jusqu’en juin 2025 pour une possible résolution de son programme de prêt avec le FMI.



Cette attente découle d’un audit commandé par le gouvernement, lequel a révélé des niveaux de dettes et de déficits plus élevés que ceux déclarés sous Macky Sall, entraînant une dégradation de la notation de crédit et une hausse des rendements obligataires.



Le FMI n’envisagera pas la demande de décaissement avant la validation de cet audit par la Cour des comptes du Sénégal, prévue pour mi-décembre.



Par conséquent, note la source de Reuters, le processus de certification et d’examen pourrait nécessiter plusieurs mois avant de permettre de nouvelles étapes vers une résolution du programme, 1,9 milliard de dollars obtenu en juin 2023 par l’ancien régime.