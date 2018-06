Presse-revue: Les concertations sur le pétrole et le gaz à la Une

Ces concertations se sont tenues mardi, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), avec l’ambition de contribuer à "instaurer une gouvernance inclusive et transparente’’ des ressources naturelles.

Les travaux présidés par le chef de l’Etat Macky Sall se sont déroulés avec la participation des membres du gouvernement, d’élus, de partis politiques (pouvoir et opposition), des chefs religieux et coutumiers, du patronat, de la société civile, etc.



Selon Le Soleil ‘’Macky Sall opte pour la transparence’’. Le quotidien note que le COS-Petrogaz sera ouvert à la société civile, les futures blocs cédés par appel d’offres, et souligne que dans le cadre de l’exploitation du pétrole et du gaz, 84 000 milliards de francs Cfa seront collectés sur 30 ans.



‘’L’Etat espère 16 800 milliards de recettes sur 30 ans’’, relève Vox Populi comme pour conforter le chef de l’Etat qui estime qu’il ‘’n’y a pas de malédiction du pétrole’’.



L’As souligne que le Sénégal, ‘’pays pétrolier et gazier’’, attend de l’exploitation de ces ressources 16 800 milliards en 30 ans.



Le Quotidien parle d’un ‘’dialogue de sous’’, notant que 16 800 milliards de recettes sont attendus sur 30 ans. La publication signale aussi que ‘’malgré l’absence de certaines franges de l’opposition qui ont choisi de ne pas répondre à l’appel au dialogue du président Macky Sall (….), la concertation (…) s’est tenue en présence de toutes les couches de la société’’.



Pour Sud Quotidien, ‘’Macky Sall +cadre+ son dialogue’’, en soulignant qu’il s’agit d’un ‘’débat national et non débat politicien’’. ‘’Macky Sall éclaire au pétrole’’, selon L’Observateur qui cite le chef de l’Etat qui déclare qu’‘’il n y a pas de malédiction du pétrole qui tienne’’.



Macky Sall ‘’mobilise autour du pétrole et du gaz’’, selon Vox qui écrit : ‘’Toutes les forces vives de la Nation, excepté l’opposition radicale, ont répondu à l’appel. Le chef de l’Etat veut faire voter toutes les lois sur la gestion du pétrole et du gaz avant fin octobre’’.



Pour Enquête, ‘’Macky Sall réussit son coup’’. ‘’Les absents ont tort. Malgré le boycott de l’opposition dite significative, les concertations nationales sur les recettes issues des ressources pétrolières et gazières ont été tenues hier à Diamniadio. Le président de la République, après avoir écouté tout le monde, a décliné sa feuille de route’’, écrit le journal.



Selon Tribune, ‘’Macky Sall ouvre les vannes’’ et fait ‘’des promesses de transparence pour éviter toute malédiction’’ liée à l’exploitation de ces ressources. C’est dans cette optique que le COS-PETROGAZ sera ouvert à la société civile.



Parlant de ces concertations, Walfadjri estime en Une que c’est ‘’la grande mascarade’’. ‘’Malgré le cérémonial qui a entouré l’évènement, le maquillage, la mascarade et le folklore ont pris le dessus sur les concertations’’, écrit Walf qui note qu’il ‘’n’ y a pas eu un débat sur les avis et griefs émis par des leaders de l’opposition sur les accords gaziers et pétroliers (…)’’.



Les quotidiens mettent aussi en exergue l’arrivée de l’équipe du Sénégal en Russie où la coupe du monde démarre jeudi.



‘’(…) la sélection nationale du Sénégal a débarqué hier soir à Kaluga où elle a établi son camp de base (…). Et en attendant l’arrivée de la centaine de supporters sénégalais, Aliou Cissé et ses hommes peuvent compter sur un groupe d’inconditionnels russes et….arméniens présents à l’aéroport de Kaluga pour leur témoigner leur affection. Toutefois, à cause de la pluie, ces derniers n’ont pas pu leur serrer la main ou encore leur faire signer des autographes comme espérés’’, écrit Le Soleil.



Les Lions ‘’sont déjà dans le bain du mondial’’, note L’Observateur. Le coach Cissé déclare dans le journal : ‘’Nous sommes formatés pour gagner ces grands matchs’’.



Les Lions sont ‘’prêts pour la bataille mondiale’’, selon Libération.