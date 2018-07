Presse-revue: Les affaires Khalifa SALL et Karim WADE à la Une

’’La CEDEAO observe Demba Kandji’’ titre à La Cloche. Demba Kandji est le premier président de la Cour d’appel de Dakar.

La Cloche qui illustre sa Une d’une photo du maire de Dakar tout de blanc vêtu avec une main levée, annonce l’ouverture, ce matin, du procès en appel de Khalifa Sall condamné le 30 mars dernier en première instance à cinq ans de prison pour ‘’escroquerie aux deniers publics, faux et usage de faux dans des documents administratifs complicité en faux en écriture de commerce’’.

L’ouverture du procès en appel du premier magistrat de la capitale devant la Cour d’appel de Dakar intervient alors que la Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) a estimé qu’il n’a pas eu droit à un procès équitable en première instance.

Cette juridiction communautaire saisie par les conseils de Khalifa Sall a notamment estimé que durant la procédure, ‘’le droit à l’assistance d’un avocat, le droit à la présomption d’innocence et à un procès équitable avaient été violés’’.



’’Khalifa Sall en salle d’attente’’, est le titre à la Une du journal Sud Quotidien.

"Demba Kandji face à la décision de la CEDEAO’’, mentionne à sa Une le journal L’AS avec une photo du président de la Cour d’appel de Dakar.

Le journal Le Quotidien aussi affiche à sa Une : ‘’La CEDEAO à la barre’’. La publication rend compte également de l’ajout de l’arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO au dossier du maire du Dakar.

Le rejet de l’inscription de Karim Wade sur les listes électorales du candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais (PDS), fait la une de quelques journaux qui n’hésitent pas à parler de ‘’crise politico-judiciaire’’.

Il en est ainsi du quotidien la Tribune qui titre à sa Une : ‘’Karim et Khalifa abattent leurs dernières cartes’’.

Le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, candidat du principal parti d’opposition, a vu son inscription sur les listes électorales rejetée à cause d’une condamnation pour enrichissement illicite.

Mais ’’Karim Wade est bel et bien éligible’’, selon Le Témoin qui reprend à sa Une, des propos d’un des avocats du fils de l’ancien président de la République, Abdoulaye Wade.

Parlant des affaires Sall et Wade, le journal Enquête estime que l’Etat est ‘’entre le marteau et l’enclume’’. Ce quotidien illustre ce titre d’un photo-montage avec Karim Wade, Khalifa Sall et le président Macky Sall, visiblement songeur.

Le Soleil annonce la promulgation de la loi modifiant le Code électoral suite à l’introduction du parrainage citoyen.

’’Modification du Code électoral pour l’adapter au parrainage : le Président a promulgué la loi’’, rapporte ainsi à sa Une Le Soleil qui publie l’intégralité du texte de la loi portant révision du Code électoral.

L’Observateur s’intéresse aux stratégies en gestation au sein de la mouvance présidentielle pour assurer à son leader, Macky Sall, une victoire à la présidentielle de février prochain dès le premier tour.

‘’Macky engage le mortal Kombat’’, selon le journal en évoquant ainsi ‘’un nouveau plan de guerre du président pour sa réélection en 2019’’.

Loin des sujets politiques, Walf Quotidien met en exergue la Couverture maladie universelle (CMU) et titre : ‘’La couverture maladie à l’article de la mort’’.