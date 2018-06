Presse-revue: La démission de Mame Mbaye NIANG à la Une

Parlant du départ du ministre Mame Mbaye Niang, Vox Populi affiche à sa Une : ‘’Les dessous d’une démission fracassante’’. ‘’Le tonitruant ministre du Tourisme a jeté l’éponge hier. (…) Que s’est –il passé pour que Mame Mbaye Niang, un des +Baye Fall+ les plus en vue de Macky Sall quitte l’attelage gouvernemental ? Le responsable apériste évoque des convenances personnelles selon les termes de la sa lettre de démission’’, écrit Vox Populi.



Mais, ‘’selon nos capteurs, ajoute la publication, cette démission découle du grand bruit autour de la gestion jugée scandaleuse du Programme national des domaines agricole communautaires (PRODAC) qui était sous son magistère lorsqu’il dirigeait le ministère de la Jeunesse’’.



‘’Le Premier ministre aurait tenté d’éteindre le feu en se rendant chez Mame Mbaye Niang qui aurait refusé de revenir sur décision’’, selon toujours Vox Populi.



S’intéressant aux ‘’non-dits d’une démission’’, Enquête écrit : ‘’La démission annoncée du ministre du Tourisme (….) cache une guéguerre politique déclarée au sein de l’Alliance pour la République (APR) mais qui trouve ses ramifications jusque dans l’attelage gouvernemental’’.



‘’(…) c’est sur la demande de ses proches que le ministre (…) a décidé de quitter le gouvernement suite à la publication du rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) sur sa gestion du PRODAC’’, note Enquête. Le journal explique que si cette démission ‘’émeut tout le monde et charrie beaucoup de commentaire, c’est que les relations de proximité qui ont toujours existé entre l’intéressé lui-même et le chef de l’Etat ne sont plus un secret de polichinelle’’.



C’est une ‘’démission surprise’’, selon Le Quotidien qui affiche à sa Une : ‘’ Mame Mbaye Niang sort du domaine’’. ‘’Son départ serait lié à la gestion du PRODAC’’, note la publication.



Selon L’As, ‘’cette démission inattendue fait suite à une certaine pression sur lui, depuis que son nom a été cité dans la gestion peu catholique du PRODAC (…)’’.



Sur ‘’les vraies raisons d’un départ’’, Tribune écrit : ‘’Le rapport de l’IGF sur la gestion scandaleuse du PRODAC est à l’origine de la colère du ministre Mame Mbaye Niang’’. Selon le journal, le ministre démissionnaire ‘’en veut au (ministre de l’Economie) Amadou Ba (car) ce dernier en tant que chef de l’IGF devrait empêcher ce service de fouiller la gestion du PRODAC’’.



Le ministre du Tourisme ‘’voit’’ dans cette affaire ‘’la main’’ d’Amadou Ba, note la Tribune.



‘’Mame Mbaye Niang victime d’Amadou Ba ?’’, s’interroge à sa Une La Cloche qui note que le ministre ‘’ne serait pas du tout content du traitement du rapport sur la gestion du PRODAC. Il a vu derrière tous ces agissements la +main invisible+ d’Amadou Ba’’.



‘’C’est un secret de polichinelle que c’est un proche du ministre de l’Economie et des Finances qui est à la tête de la société Locafrique au cœur des transactions sur le PRODAC’’, souligne le journal.



L’Observateur parle de ‘’coup d’éclat de Mame Mbaye Niang’’ et souligne que ‘’Macky Sall perd un défenseur’’.



‘’Qu’on le dise ou non, Mame Mbaye Niang est un fidèle parmi les fidèles du président Sall. Le désormais ex-ministre du Tourisme est un homme engagé du Macky, qui n’a cessé d’un brin à défendre son mentor de chef de file de l’APR contre ses pourfendeurs’’.