Presse-revue: Divers sujets à la Une des quotidiens

Les quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) évoquent, entre autres sujets, la pénurie d’eau à Dakar, l’accès à la profession de notaire, la fin des pourparlers inter-libyens.





Vox Populi ouvre sur la pénurie d’eau dans la capitale sénégalaise, occasionnée par les travaux d’entretien à l’usine de Keur Momar Sarr et affiche à sa Une : ‘’Le désarroi gagne plusieurs quartiers de Dakar’’.



‘’Colère et désarroi à Dakar. En effet, à peine 4h après le début de la pénurie d’eau qui doit durer encore 72h, la situation est durement ressentie dans plusieurs quartiers périurbains de Dakar et de sa banlieue. Malgré le dispositif de camion-citerne, le liquide précieux a déserté les maisons’’, écrit Vox Populi.



Dans un entretien avec L’Observateur, le ministre de l’Hydraulique confie : ‘’ Il n’existe pas une pénurie totale d’eau potable à Dakar et dans les localités desservies par les conduites du Lac de Guiers. Il y a simplement une perte de production de l’usine de Keur Momar Sarr’’.



Amadou Mansour Faye rappelle que ‘’Dakar besoin de 350 à 375 millions de litres par jour selon la période’’.



La Cloche s’intéresse aux cas du juge Ibrahima Dème qui a démissionné de la magistrature, du capitaine Mamadou Dièye qui veut démissionner de l’armée, et du Commissaire Cheikhna Keïta, radié de la Police suite à l’éclatement d’un scandale de drogue dans la Police.



‘’Pour se venger de ce qui leur arrive, ils ont décidé de descendre dans l’arène politique pour briguer la magistrature suprême. Mais cette nouvelle vie ne sera pas de tout repos pour ces néophytes en la matière dans ce monde très complexe de la politique’’, écrit le journal qui titre : ‘’Fortunes diverses pour des +rebelles+’’.



Libération annonce que le capitaine Dièye est aux arrêts de rigueur au camp militaire de Bargny pour ‘’désertion ’’. Capitaine Mamadou Dièye de l’armée sénégalaise a été arrêté vendredi par la section de recherches de la gendarmerie devant les locaux de Dakaractu.



Le militaire sénégalais avait annoncé depuis longtemps sa décision de quitter l’armée et de se présenter à la présidentielle de février 2019.



Enquête s’intéresse à l’accès aux professions libérales et affiche à sa Une : ‘’La guerre des notaires’’.



Le journal qui parle de ‘’guerre’’ dans le Notariat écrit : ‘’L’accès à la profession est un véritable chemin de croix au Sénégal. De l’indépendance à nos jours, le concours n’a été organisé qu’une seule fois sous la direction de l’ancien ministre de la Justice, Aminata Touré qui avait mis fin à cette entente illicite’’.



‘’Seulement, les 22 notaires issus de ce concours ne disposent toujours pas de charge. Ils se heurtent à l’hostilité des barrons, jaloux de leurs privilèges’’, note le journal, précisant que le Sénégal ‘’compte 51 notaires qui veulent que cela reste en l’état’’.



Le Soleil signale l’adoption à Dakar des ‘’bases d’une réconciliation inclusive’’ en Libye et titre : ‘’Les pourparlers entre libyens réussissent’’.



‘’Les pourparlers inter-libyens ont pris fin (dimanche). Les échanges ont été sanctionnés par une déclaration finale qui, adoptée par les parties prenantes, définit les fondements d’un Etat de droit doté d’une Constitution’’, explique le journal.



Sur le même sujet, Le Quotidien affiche à sa Une : ‘’La résolution de Dakar’’. Le journal annonce un accord pour une nouvelle Constitution ajoute que les pro-khadafi ‘’demandent l’intervention de Macky Sall pour un arrêt des poursuites contre Saïf El Islam à la Cour pénale internationale (CPI)’’.



Les pourparlers inter Libyens se sont ouverts vendredi au Centre de conférences internationales Abdou Diouf à Diamniadio. Les différentes composantes du conflit s’étaient retrouvées au Sénégal pour échanger sur les voies et moyens de trouver une solution.

