Présidentielle en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam radié des listes électorales

À quelques mois de l’élection présidentielle prévue en octobre 2025, le paysage politique ivoirien est bouleversé par une décision de justice concernant Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA). Le tribunal a prononcé sa radiation des listes électorales, au motif qu’il aurait perdu la nationalité ivoirienne en acquérant la nationalité française.



Cette décision intervient dans un contexte où le PDCI prépare activement le retour au pouvoir, plusieurs années après l’ère Houphouët-Boigny. L’annonce a été faite par Me Ange Rodrigue Dadjé, avocat de Tidjane Thiam, qui a déclaré : « La justice vient de prononcer la radiation du Président Thiam de la liste électorale au motif qu’il a perdu sa nationalité ivoirienne ».



Selon des sources judiciaires relayées par la presse ivoirienne, le tribunal a donné raison aux requérants, estimant que Tidjane Thiam ne remplissait plus les conditions légales d’électorat en Côte d’Ivoire. « La présidente du tribunal a estimé que le président Thiam avait perdu la nationalité ivoirienne quand il a acquis la nationalité française, et donc elle a fait droit aux demandes des requérants et a ordonné la radiation du président Thiam de la liste électorale », a précisé Me Dadjé.



Le PDCI pourrait contester cette décision, qui constitue un tournant majeur dans la stratégie du parti à l’approche du scrutin.