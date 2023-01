Présidentielle 2024 : les instructions de Macky Sall

D’après Les Echos, le Président Macky Sall a reçu, samedi dernier, la task force républicaine. Une structure de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) dirigée par le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, Birame Faye.



Au cours de l’audience, souligne le journal, le chef de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a donné des instructions claires : Les membres de la Task force devront descendre sur le terrain et parler aux populations et surtout ne pas céder à la provocation.



« Il faut préparer les élections », a instruit le chef de l’État, même si à aucun moment, il n’a déclaré qu’il allait être candidat à la présidentielle 2024, souffle la source. Laquelle ajoute, toutefois, que les « jeunes » sont sortis ragaillardis de cette rencontre avec leur leader.