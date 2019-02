Presidentielle 2019: les États-Unis louent l'organisation

Communiqué de #presse : Déclaration de @usembassydakar sur l’élection présidentielle du 24 février au Sénégal https://t.co/FCHOipet1f

— U.S. Embassy Senegal (@usembassydakar) 26 février 2019





« Nous attendons patiemment la publication des résultats officiels et nous nous réjouissons de travailler avec le président élu du Sénégal ». C’est en ces termes que l’ambassade des Etats-Unis s’est félicitée tout d’abord du bon déroulement des votes et du "scrutin pacifique ".Le Sénégal demeure un modèle de démocratie et les équipes d’observateurs, en sillonnant le pays ont été impressionnées par "l’organisation et la discipline".