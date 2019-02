Presidentielle 2019: Mbaye Ndiaye créé le désordre dans son bureau de vote

Mbaye Ndiaye n'a finalement pa pu voter. Alors qu'il a passé plus dune demi heure dans le bureau numero 6 du centre vote de l'école HLM Grand medine aux Parcelles Assainies. Ce qui a rendu furieux les électeurs qui devaient voter dans ce même bureau. Face aux journalistes, très nombreux dans le centre où votent également l'ancien député Thierno Bocoum de la coalotion Idy Président et le ministre de l'économie Amadou Ba, Mbaye Ndiaye s'est expliqué :"On a fait une erreur sur ma date de naissance."