Présidentielle 2019 : L’opposition rejette les résultats

« Nous rejetons fortement et sans aucune réserve ce résultat. Nous ne ferons aucun recours devant le conseil constitutionnel », ont-ils affirmé. L’argument principal est indiqué en ces lignes toujours dans le communiqué : « Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple souverain et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l’histoire ». Ils terminent le communiqué en saluant et en félicitant le peuple sénégalais qui selon eux « a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix ».