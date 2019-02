Presidentielle 2019: Aissata Tall Sall fait une razzia à Podor pour Macky

93%! Un score soviétique, c'est ce qu'a obtenu la coalitionbBennoo Bokk Yaakaar dans le département de Podor. Le surprenant ralliement de Aisata Tall à la coalition n'est certainement pas étranger à ce score, elle qui est maire de Podor et qui est la "soiveraine" de la circonscription si on se fie aux dernières elections (legislatives et locales) qu'elle a remporté haut la main.