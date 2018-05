Présidentielle 2019: Abdoulaye WADE, plan B du PDS ?

Et si le plan B du Parti démocratique sénégalais (PDS) à la prochaine élection présidentielle n’était finalement autre que… Me Abdoulaye Wade lui-même ? Ne riez surtout pas ! Le plan A, c’est-à-dire Karim Meissa, fils d'Abdoulaye, voyant plusieurs hypothèques peser sur sa candidature — dont les moindres ne sont pas sa condamnation judiciaire à six mois de prison ferme assortie de dommages et intérêts de 138 milliards à payer à l’etat sans compter son exil au Qatar —, la nécessité d’un plan B se pose donc.



Ce même si son ancien président de la République de père vient de réaffirmer avec force que son parti n’a ni plan B, ni plan C, ni plan Y ou Z, Karim étant et restant le seul investi par les instances habilitées pour croiser le fer avec le président Macky Sall le 24 février prochain. D’aucuns ont évoqué le nom de l’ancien ministre des Affaires étrangères, Me Madické Niang, pour être la solution de rechange du principal parti de l’opposition pour le cas où… Quant à Samuel Sarr, l’ex-wadiste éternel passé « mackyiste », il se verrait bien récupérer l’électorat libéral en tant que plan B. C’est justement pour lui couper l’herbe sous les pieds que le prophète du Sopi a fait sa mise au point retentissante selon laquelle le PDS n’a qu’un seul plan et c’est Karim.



Oui mais…et si malgré tout la candidature de l’ancien « ministre du Ciel et de la Terre » était retoquée par l’incompétent éternel, à savoir le Conseil Constitutionnel ? Si cette occurrence devait se produire, nous pensons, à notre humble avis, que le meilleur candidat du PDS, ce serait… Me Abdoulaye Wade ! On nous rétorquera que, vu son grand âge, cette hypothèse relève de la fiction ? eh bien, pas du tout, à preuve par ce qui vient de se produire en Malaisie ! Dans ce très riche pays musulman d’asie, en effet, c’est une coalition d’opposition dirigée par l’ancien Premier ministre — l’équivalent de président de la République chez nous — Mahathir Mohamad qui vient de chasser du pouvoir le parti Organisation nationale de l’unité maltaise (UMNO) au pouvoir depuis… 1957. Or, Mahathir, qui vient d’ailleurs de prêter serment comme Premier ministre, c’est-à-dire nouvel homme fort du pays, est âgé de… 92 ans ! Il a donc le même âge que Wade si l’on considère que notre ancien président est né officiellement en 1926. Soit, exactement, 92 ans ! De quoi, raisonnablement, faire renaître l’espoir chez notre ancien président.



Mahathir a été PM de 1981 à 2003 avant de quitter le parti au pouvoir. C’est lui l’artisan du miracle économique de la Malaisie. Si donc, à 92 ans, Mahatir a pu diriger une coalition qui a fait mordre la poussière à son ancien protégé Nagib Razak, empêtré dans un gigantesque scandale de corruption qui l’a finalement emporté, pourquoi donc Wade aussi, qui a pu diriger la liste de son parti aux dernières élections législatives, ne remplacerait-il pas au pied levé son fils à la prochaine présidentielle ? Son fils Karim que l’actuel président de la République, pour rien au monde, ne voudrait avoir comme rival en février 2019. Ainsi, Macky Sall, même en réussissant à se débarrasser de Karim, verrait un autre Wade, autrement plus coriace, aller en compétition avec lui. Pour le reste, là où Mahatir a défait son ancien protégé et pris sa revanche sur lui, Wade aussi pourrait tenter le coup d’affronter son ancien protégé et, qui sait ?, le vaincre lui aussi !



