Préparation mondial 2018 - Sénégal-Corée du sud ce 11 juin, en Autriche: Ultime répétition avant le grand saut en Russie

Le Sénégal achève sa préparation pour la Coupe du monde en affrontant ; ce lundi 11 juin, à huis clos, la Corée du Sud. Après ses trois matchs soldés par des résultats nuls contre l’Ouzbékistan (1-1), contre la Bosnie 0-0), le Luxembourg (0-0) suivis d’une défaite concédée à Osijek devant la Croatie (2-1), ce quatrième match de préparation sera une nouvelle occasion pour le sélectionneur d’affûter ses armes en direction de la grande compétition en Russie qui s’ouvre le 14 juin, à Moscou. Tout en préparant le match contre le Japon, adversaire présentant les mêmes caractéristiques que leur adversaire du jour.



La satisfaction affichée par le sélectionneur Aliou Cissé, à l’issue de la dernière prestation contre la Croatie, match qui aura ressorti d’intéressantes séquences dans le jeu des Lions, laisse croire qu’un pas a été franchi dans cette préparation.



«Tout est bien dans ce match, sauf le résultat. Aujourd’hui, le contenu a été meilleur que les précédentes rencontres Le contenu est bon sur l’ensemble du la rencontre. Nous allons continuer à travailler», avait noté Aliou Cissé. Mais si ses Lions sont parvenus à hausser un peu plus le niveau de jeu, le sélectionneur reste conscient qu’ils gagneraient à montrer plus d’efficacité dans certains secteurs. Surtout en attaque où les joueurs se sont depuis quelque temps illustrés par une multitude d’occasions vandangées.



En défense, ils vont forcément devoir aussi serrer les boulons puisqu’elle s’est illustrée par un manque de concentration, que les observateurs ont pu relever sur le deuxiéme but encaissé devant la Croatie. Au risque de souffrir tout bonnement face à des adversaires qui ne manqueront pas de redoutables attaquants.



Aliou Cissé : Ce qui est important, c’est d’être prêt contre la Pologne



Quoi qu’il en soit, cet ultime test sera une occasion pour Aliou Cissé de monter en puissance, d’avoir plus de certitudes sur ses stratégies, ses schémas tactiques et surtout d’engranger un capital-confiance avant le début du Mondial. «Ça va être un autre match de préparation. Ce qui est important, c’est d’être prêt contre la Pologne. On vient de jouer la Croatie, l’une des meilleures équipes d’Europe. On va jouer la Corée du Sud qui est l’une des meilleures équipes d’Asie. Pour ce match, on va monter en intensité, parce qu’on aura un peu plus de fraîcheur. Ce sera une très belle opposition », a confié Aliou Cissé après la défaite face à la Croatie.