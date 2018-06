Flash actualité - Dernière minute

Préparation du Mondial 2018: Les lions battent la Corée du Sud sur le score de 2-0

L’équipe nationale de football du Sénégal a battu celle de la Corée du Sud, 2-0, ce lundi, en match de préparation en direction de la Coupe du monde (14 juin au 15 juillet), a appris l’APS de sources concordantes.



Le premier but du Sénégal est intervenu à la 55e minute de cette rencontre jouée à huis clos à Grodig (Autriche). Il a été inscrit par Kim contre son camp. Moussa Konaté, sur penalty a aggravé le score à la 85-ème minute.



Le Sénégal enregistre ainsi son premier succès en matchs de préparation, après son revers (1-2) contre la Croatie, vendredi, après trois matchs nuls contre l’Ouzbékistan (1-1) et la Bosnie (0-0), en mars dernier, et le Luxembourg (0-0), le 31 mai, il y a quelque 10 jours.



L’équipe du Sénégal, attendue mardi dans son camp de base de Kaluga, va démarrer sa Coupe du monde contre la Pologne, le 19 juin.



Les deux autres rencontres du Sénégal vont l’opposer au Japon, le 24 juin, et à la Colombie, le 28 juin, ses deux autres adversaires du groupe H.



