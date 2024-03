Préparation de la présidentielle : Tout n'est pas encore prêt, révèle le ministre de l'Intérieur

Makhtar Cissé, le nouveau ministre de l'Intérieur, a été officiellement installé ce lundi. L’homme qui va organiser la présidentielle, s’est exprimé sur ces joutes électorales. Il a fait un petit point sur les préparatifs.



Durant la séance de passation de service, ce lundi, avec Me Sidiki Kaba, le nouveau ministre de l’Intérieur a fait le point sur le niveau de préparation du scrutin du 24 mars prochain. Makhtar Cissé a révélé que «le matériel est déjà acheminé, mais il reste encore quelques détails à régler ici et au niveau des bureaux à l’étranger».



L’ex-ministre du Pétrole souligne, cependant, qu’il n’y a pas d’inquiétudes à ce niveau. Il estime que notre pays a une forte tradition d’organisation des élections. L’administration est assez efficace à ce niveau, «et ne ménagera aucun effort pour l’accomplissement de cette mission au profit de la démocratie sénégalaise», rassure-t-il.



L'ex-ministre du Pétrole demande aux différents services de l’Etat impliqués dans l’organiser l’élection, à garder le cap et à travailler à l’organiser à la perfection. Mais, il souligne qu’aussi importante qu’elle soit, cette élection est juste un moment de notre vie nationale.



«Le Sénégal ne s’arrêtera pas parce qu’il y a une élection. Il continuera bien après cette élection. La République saura compter, j’en suis sûr, sur le patriotisme, le professionnalisme et le sens des responsabilités des hommes et des femmes qui composent cette administration», indique-t-il, assurant que la Daf, la Dge et Cie, sont bien rodées.