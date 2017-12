Premier league: Diafra SAKHO pas dans le viseur de Strasbourg

Le retour de Diafra Sakho en Ligue 1 français risque de ne pas se produire lors de ce mercato. La possibilité d’un prêt de l’ancien attaquant cette saison évoquait par certains médias, n’a pas de chance d’aboutir. Du moins si l’on a croit à Sport.fr qui a avancé qu’ il n’existe aucune discussion entre le joueur de West Ham et le RC Strasbourg où il a été annoncé. Selon le site sportif, le club alsacien ne rechercherait pas de nouvel attaquant qui était loin d’être la priorité.



Il faut signaler que l’ancien attaquant de Metz n’a pas fait mystére de ses envi es de partir et de se relancer en France après trois ans passées chez les Hammers. « J’ai toujours envie de partir. Je l’ai toujours dit. Je ne le cache pas. Après, que les fans soient contents ou pas, je veux changer d’air, aller voir autre chose. J’ai vécu trois années inoubliables à West Ham. J’ai envie d’aller voir ailleurs et je pense que ce serait bien pour moi de me relancer en France », rappelait-il.



Cette probabilité de traverser la manche s’est pourtant dessiné après les contacts que l’attaquant des Hammers, auteur de 2 buts saison en Premier League, avait eu avec l’équipe de Rennes. Il avait même effectué le déplacement pour passer la visite médicale et porter aussitôt les couleurs du Stade Rennais. Mais le transfert vers le club breton avait échoué au dernier moment. Les Hammers avaient refusé de vendre l’attaquant des Lions, car ils n’avaient pas réussi à trouver à l’avant-centre sénégalais de 27 ans un remplaçant.