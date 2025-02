Premier League: Un international sénégalais pour remplacer Alexender Isak à Newcastle?

En perte de vitesse ces derniers jours à Chelsea, Nicolas Jackson pourrait rebondir à Newcastle. Les Magpies seraient intéressés par le profil de l’international sénégalais pour remplacer Alexender Isak.



Newcastle aura du mal à conserver Alexender Isak, l’été prochain. Le buteur suédois est courtisé par Liverpool et le FC Barcelone, et devra sauf surprise faire ses valises. Pour le remplacer Eddie Howe et ses recruteurs ont pensé à une star des Lions de la Téranga.



Selon le média espagnol Super Deporte, Nicolas Jackson est vu comme une cible prioritaire par les Magpies, qui pourraient passer à l’action si Liverpool ou un autre géant européen venait à formuler une offre satisfaisante pour leur numéro 14. Affaire à suivre…