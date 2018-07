Précision du ministre l'Intérieur: «Plus de 5.000 sénégalais condamnés sont dans le même cas que Karim WADE»

Alors que le PDS considère cette décision comme un casus belli, le ministre de l’Intérieur est monté au créneau hier pour remettre les pendules à l’heure. En marge de la rencontre de concertations des partis politiques sur la caution à la présidentielle, Aly Ngouille Ndiaye a rappelé qu’on ne fait «pas des lois pour des personnes physiques, pour des individus fussent-ils fils d’ancien président de la République». Il répond ainsi aux responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) qui accusent le pouvoir de vouloir éliminer Karim Wade de la prochaine présidentielle de 2019. «Ce que je peux dire avec certitude, c’est que Karim Wade a fait l’objet de rejet pour son inscription sur les listes électorales comme l’ont été plus de 5.000 Sénégalais qui ont été condamnés pour différents délits et qui sont dans le même cas que Karim Wade», a martelé le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.



LA CAUTION FIXEE A 30 MILLIONS



Par ailleurs, les concertations ont débouché sur un compromis sur la caution qui s’élevait à 65 millions à la présidentielle de 2012. Proposée par le Président Macky Sall à 30 millions Fcfa, elle a été entérinée par la majorité au cours de la rencontre à laquelle ont pris part plusieurs partis politiques. Il incombe désormais au ministre de l’Intérieur de prendre un arrêté pour le fixer. Pour ce qui est des autres élections, (locales et législatives) la loi prévoit des concertations similaires à 150 jours du scrutin. La concertation ne concernait que les partis qui ont pris part au processus de bout en bout. A souligner que l’opposition dite significative a brillé par son absence. Autrement dit, le Pds, le Rewmi et le Grand Parti n’ont pas pris part aux concertations.