Pr Seydi : «On aurait pu arrêter l’épidémie en quelques semaines, mais…»

Le Professeur Seydi, qui s’exprimait hier sur l’évolution de la covid-19 au Sénégal, a expliqué que notre pays pouvait se départir du virus beaucoup plus tôt. Mais, les cas communautaires ont tout gâché.



«Cette contagion communautaire est là. On y est, donc c’est trop tard. Sans cette contagion communautaire on aurait pu arrêter l’épidémie très rapidement en quelques semaines. Mais maintenant c’est trop tard on est en plein dedans, ce qui veut dire que l’épidémie va durer plus longtemps que prévu », a-t-il confié à nos confrères de Tv5.

Il souligne qu’il faut craindre la contagion pour la simple et bonne raison que quand il y a un cas communautaire, on ne sait pas quelle est la source de contamination. «Donc vous ne pouvez pas retracer les contacts mêmes de cette contamination, vous perdez le contrôle », indique-t-il.