Pr ​Souleymane Bachir Diagne : « Point d’émergence si du point de vue de la production des connaissances, on ne pèse pas grand-chose »

Le Pr Souleymane Bachir Diagne (professeur de langue française à Columbia University, spécialiste de l'histoire des sciences et de la philosophie islamique), se prononçant sur l'entrepreneuriat et la production de savoirs en Afrique, estime qu’on ne peut pas parler d’émergence si du point de vue de la production des connaissances, on ne pèse pas grand-chose.

