Pourquoi le ministère de l'Éducation a avancé le début les vacances de pâques

C'est en somme, à cause du procès devant opposer Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, dont une audience est prévue le 30 mars prochain, que le ministère de l’éducation a décidé d'avancer la date du début des vacances de Pâques.



"Tout le monde a constaté qu’il y a une tension politique dans le pays, liée à des affaires judiciaires politisées. Et nous avons constaté que certains établissements ont été délogés par des groupes organisés pour des raisons qui n'ont rien à voir avec des revendications pédagogiques", a expliqué Moustapha Diagne, Directeur de la communication et de la formation au ministère de l’Éducation nationale.

Et pour préserver l'école, dit-il, les cours vont vaquer avant la date du procès, fixé au 30 mars prochain : "Le ministère de l’éducation nationale, pour qui la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel des écoles est une priorité absolue, a décidé d’avancer les fêtes du deuxième trimestre afin de préserver notre école et tout le personnel ainsi que les élèves, contre ces soubresauts."