Pour se venger de sa copine, Assane Ba envoie les vidéos de leurs ébats sexuels à ses sœurs

«Elle m’empêchait de voir notre enfant.» Ce mobile est aux yeux de Assane Ba suffisant pour divulguer la vidéo de ses ébats avec son ex-copine Ndèye Faye. Ce dernier a envoyé les images aux deux sœurs de sa victime en menaçant de les répandre sur la toile.



C’est après ce coup de semonce que Ndèye Faye a porté plainte à la cybersécurité contre Assane Ba. Arrêté par la police, le mis en cause reconnaît les faits.



Hier, mardi, à la barre du tribunal des flagrants, Assane Ba a essayé de justifier son acte en insistant sur le fait que Ndèye Faye lui interdisait de voir leur garçon de trois ans.



Le tribunal l’a reconnu coupable de divulgation de données personnelles contraires aux bonnes mœurs et condamné à deux ans de prison dont six mois ferme.