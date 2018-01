Pour 8 milliards d’arriérés: Les concessionnaires du nettoiement en grève illimitée

Les 20 concessionnaires que compte la chaine de ramassage des ordures étaient en assemblée générale hier, pour évaluer la situation et prendre des mesures pour contraindre le gouvernement à éponger la dette. A l’issue de la rencontre, ils ont décrété une grève illimitée sur l’ensemble du territoire. Selon le coordonnateur des concessionnaires, le mouvement d’humeur sera maintenu jusqu’au paiement de leur dette. «Aujourd’hui, on court derrière 7 mois d’arriérés de paiement. Le gouvernement à travers l’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) nous doit plus de 5 milliards. C’est pourquoi nous avons décidé de décréter une grève illimitée», a déclaré le coordonnateur des concessionnaires du nettoiement, Bara Sall.



A l’en croire, les concessionnaires croulent sous le poids des dettes contractées auprès des banques. Le coordonnateur des concessionnaires en a profité pour révéler une autre dette de l’Etat qu’ils ont toujours passée sous silence. «On réclame aussi le paiement des 3 milliards que l’Etat nous doit à travers cette fois-ci l’Entente Cadak-Car. Lors que le gouvernement avait dissout l’Entente Cadak-Car pour la remplacer par l’UCG, il nous devait plus de 3 milliards», explique Bara Sall. Avec le cumul de ces dettes, l’Etat va devoir débourser plus de 8 milliards pour arrêter la grève des concessionnaires du nettoiement. «On ne compte pas cette fois-ci reprendre service tant qu’on ne rentre dans nos fonds», prévient Bara Sall. «Nous employons plus de 2 500 travailleurs. En plus, il faut débourser au moins 300 000 francs par jour, en plus du carburant. On ne peut plus supporter cette situation. Les banques refusent maintenant de nous prêter de l’argent», se désole-til.



Les concessionnaires demandent à rencontrer le président de la République ou le Premier ministre pour leur exposer les véritables problèmes du secteur et les réformes à envisager. Bara Sall dit avoir l’impression qu’on n’a pas dit au chef de l’Etat les véritables raisons des difficultés du secteur du nettoiement. Par ailleurs, il faut signaler que Ibrahima Diagne a été démis de ses fonctions de Coordinateur de l’Unité de Coordination et de Gestion des déchets. Il est remplacé par Ousmane Ndao qui a pris fonction mercredi dernier.