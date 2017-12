Senxibar

Polémique sur les biens recouvrés dans la traque aux biens mal acquis: La justice muette sur les 200 milliards de Mimi Touré

SE?XIBAR-Interpellés hier, jeudi 28 décembre, sur le recouvrement supposé de 200 milliards de F Cfa dans la traque des biens dits mal acquis, les acteurs de la justice, ont préféré se taire sur la question informe Sud quotidien. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall dit n’avoir pas de commentaires à faire.



Le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Teliko, a lui aussi opté pour le mutisme. «Je ne peux pas répondre sur une question dont je ne sais pas les tenants et les aboutissants», a-t-il dit.



L’avocat Me Doudou Ndoye a lui aussi passé sous silence cette affaire. «Franchement, si je pouvais ne pas faire de commentaire sur ça, ce serait mieux pour moi et pour la République. Cette déclaration concernant le soi disant recouvrement de 200 milliards de F Cfa se trouve dans les limbes des discussions politiciennes. Et, par conséquent, en tant qu’homme de droit et techniciens de la justice et aussi compte tenu des responsabilités que je crois assumer sur le plan social et le plan moral, je voudrai me dispenser de discuter de ces questions là», a-t-il déclaré

AAD Senxibar

