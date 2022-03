Plus de 50 millions détournés à une coopérative d'habitat de gendarmes, deux personnes arrêtées

Un détournement éclabousse la coopérative d’habitat de la 47e promotion d’élèves gendarmes.



Les pandores mis en cause Abdou Kalidou Kanté et Oumar Thiaw ont été arrêtés et écroués la semaine dernière.



En effet, rapporte Libération, la coopérative compte 323 membres qui cotisaient mensuellement 11000 Fcfa.



Après deux années de cotisation, l’Amicale a mobilisé 75.083.000 Fcfa destinés à acquérir un site.



Après une plainte déposée par les membres de la coopérative, la Sûreté Urbaine (SU) a découvert qu’Oumar Thiaw a personnellement retiré du compte 17.930.000 Fcfa et Abdou Kalidou Kanté, 52.1330.000 Fcfa.



Sur ces sommes, Thiaw a dépensé 7.700.000 Fcfa et Kanté 43.000.000 Fcfa.



Kanté avait établi de faux documents, en scannant le cachet du promoteur immobilier Pape Abdoulaye Ndiaye, pour établir de fausses décharges à hauteur de 25.000.000 Fcfa et 2.000.000 Fcfa.