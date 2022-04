Plus d'un milliard en billets noirs : la moisson de la Douane !

Des billets noirs d’une valeur d’un milliard de francs Cfa. C’est la moisson effectuée par le Groupement polyvalent de recherches et de répression de la fraude (Gpr) des Douanes sénégalaises.



Il s’agit de plusieurs opérations de démantèlement de réseaux de faussaire menées à Louga, Thiès et Dakar par la Douane. Ces opérations ont permis de saisir des coupures de billets noirs en euros et des billets contrefaits en dollars d’une contrevaleur de 1 milliard 308 millions en francs Cfa et d’interpter une dizaine de faussaires. Les saisies se sont déroulées entre fin mars et début avril et ont visé des réseaux identifiés comme opérants sur l’axe Louga, Thiès et Dakar, informe la Douane dans un communiqué de presse