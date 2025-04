Play-offs NBA: Detroit met fin contre New York à une disette de 17 ans

La fin de 17 ans d'attente : Detroit a remporté son premier match de play-offs en NBA depuis 2008 en s'imposant lundi sur le parquet de New York 100 à 94, et revient à égalité 1-1 dans la série avec les Knicks.

Battus 123-112 au Madison Square Garden samedi, après avoir mené de 8 points dans le dernier quart-temps, les Pistons ont parfaitement réagi, emmenés notamment par un Cade Cunningham des grands soirs, auteur 33 points, 12 rebonds et 3 passes pour ses tout premiers play-offs.

L'Allemand Dennis Schroder, sorti du banc, a lui inscrit 20 points, dont un panier à trois points crucial à 55,7 secondes de la fin du match. Côté Knicks, Karl-Anthony Towns a été plutôt discret (10 points, 6 rebonds).

Les Pistons, qui jouent les play-offs de NBA pour la première fois depuis 2019, n'avaient plus gagné de match de play-offs depuis leur victoire au match 4 en finale de la Conférence Est contre Boston en 2008.

"Ca fait du bien de représenter la ville comme nous l'avons fait ce soir, c'est quelque chose que la ville attendait depuis longtemps, donc on se sent bien et on est prêts à jouer devant eux", a déclaré Cunningham en vue du match 3 jeudi à Detroit.

Dans la Conférence Ouest, les Clippers de Los Angeles ont battu Denver, chez lui, 105 à 102 grâce à un grand Kawhi Leonard. Particulièrement en vue, l'ailier américain a marqué 39 points (3 rebonds et 5 passes) et réussi un 15/19 aux tirs.

Malgré un bon Nikola Jokic (26 points, 12 rebonds, 10 passes), les Nuggets n'ont pas réussi à arracher une nouvelle fois la prolongation contre le club californien, échouant à trois points.

Samedi, le match s'était achevé en prolongation, à l'avantage des Nuggets (victoire 112-110). Les Clippers égalisent à 1-1 dans ce premier tour, avant de recevoir Denver jeudi pour le match 3.