Place de la nation : Absent en Côte d’Ivoire, Paco 12ème Gaïndé et des Tiktokeurs assurent l’ambiance

Le premier match de l’équipe nationale du Sénégal face à la Gambie a été très vivant. Cependant, malgré leur absence en Côte d’Ivoire, à côté de l’équipe nationale, Paco de Sénégal Rek et les membres du 12 ème Gaïndé n’ont pas baissé les bras, ces derniers ayant cherché à faire une forte mobilisation à la place de la nation pour supporter à distance l’équipe nationale du Sénégal, mais aussi faire vivre aux sénégalais la ferveur de la CAN.



À la fin du match, Paco a quand même donné quelques raisons de son absence en Côte d’Ivoire, dûe à des problèmes de budget. Ainsi, il lance un appel à tous les acteurs bénévoles et membres du gouvernement à les aider à rejoindre l’équipe avant la finale.



De l’autre côté, l’équipe de jeunes tiktokeurs dirigée par Jules Vip a aussi été aperçue, par leur présence, ces derniers comptent supporter l’équipe et vivre l’ambiance avec les Sénégalais.