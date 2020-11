Société

Pillage ressources halieutiques: l'UE veut un nouveau partenariat de 10.000 tonnes de poisson par an

L'Union Européenne veut un nouveau partenariat sur dix mille tonnes de poisson par an avec le Sénégal. Mais ce ryhtme, les eaux sénégalaises seraient de plus en plus pillées.

aadkr

Senxibar | SenArchive | Sen Tv | Flash actualité - Dernière minute | Politique | Société | Economie | Culture | Sport | Chronique | Faits Divers | Opinion | International | Sciences et Santé | Médias | Ils l'avaient dit | Emploi | Ramadan | Perdu de vue | Echos du tribunal | A la une | Achaud | resultats2012 | JOB | Theatre