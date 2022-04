[Photos-Vidéo] Distribution de kits alimentaires : Mamadou Diagne Sy Mbengue « gâte » les populations de Tivaouane

Le coordinateur de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) et de l'APR dans la Commune de Tivaouane, à travers son association/ Mouvement TBF (Tivaouane Ba Faaw) n'a pas lésiné sur les moyens pour soulager les membres de son association et militants des lourdeurs du Ramadan. En effet, le Terrain dit UPIS a refusé du monde en attente de recevoir leurs kits alimentaires.

Au total, plus de 1500 kits alimentaires ont été distribués entre le samedi 16 et dimanche 17 avril 2022.

1500 sacs de riz (plus de 50 tonnes), accompagnés de sucre, d'huile, de céréales... ont été distribués.

A l'occasion, il a offert, séance tenante, 4 billets et prises en charge VIP pour Fez à ses militants et leur à promis au moins deux billets pour la Mecque.

Quinze bourses d'études ont aussi été accordées à des élèves et étudiants par TBF.

Des conventions sont été signées par des jeunes qui ont ont aussi reçu les clefs de Motos, Jakarta et véhicule pour démarrer des activités.

Il a aussi offert du matériel audiovisuel aux jeunes qui travaillent dans la communication pour le rayonnement de leur métier.

A l'heure de la rupture, des Ndogous préparés ont été acheminés dans les mosquées et Daaras et 1000 kits et barquettes distribués à travers la commune, notamment dans différentes endroits : Carrefour, Gare routière, Kouly et Angle Almata, Hôpital Dabakh.

Tout au long de ces deux journées, les populations de Tivaouane ont salué cette générosité du DG Sy Mbengue, Président de TBF (Tivaouae. Ba Faaw).

Dans sa communication, le DG Diagne Sy dit s'inscrire en droite ligne dans la politique sociale définie par le Président Macky Sall.

Il dit opérer une translation de sa posture de maire à celle d'une participation citoyenne, mais continuera à servir Tivaouane qu'il porte dans son cœur.

Quant aux activités économiques, il espère que TBF puisse contribuer à l'emploi des jeunes par les activités déjà démarrées dans l'événementiel (location de chaises, bâches, tribunes, sonorisation, matelas...) et le transport.