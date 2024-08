[Photos] Magal 2024 : L’arrivée des bœufs de Sokhna Aïda Diallo à Médinatoul Salam

Le Grand Magal de Touba est prévu, le vendredi 23 août prochain. Comme à l’accoutumée, Sokhna Aïda Diallo a acheté des «milliers de bœufs ». Selon sa cellule de communication, «plusieurs artères de la ville de Mbour ont été prises d’assaut par les bêtes qui ont défilé accompagnées d’une foule immense composée essentiellement des disciples de Sokhna Aida qui ont manifesté leur joie tout au long de la caravane ».

« Cette fois-ci, le vaste terrain appelé Penc Mi a accueilli les bœufs et le nombre important de chameaux qu'on peut considérer comme la nouveauté de cette édition », a-t-elle annoncé.

Les services de communication ont aussi indiqué que Sokhna Aida a effectué sa traditionnelle visite en compagnie de Sokhna Bator et de Sokhna Adja Saliou au niveau de l’enclos mais également au niveau du lieu de stockage des condiments.